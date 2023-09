FoxClass A: Kursziel von 33,62 EUR laut Analysten

Die Aktie von FoxClass A verzeichnete gestern am Finanzmarkt einen Rückgang um -1,66%. In den letzten fünf Handelstagen sank der Wert um insgesamt -6,65%, was auf eine pessimistische Marktstimmung hinweist. Die Bankanalysten sehen das mittelfristige Potenzial jedoch bei 33,62 EUR und somit eine Steigerung von +16,88% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• FoxClass A ging gestern um -1,66% zurück

• Mittelfristiges Kursziel liegt bei 33,62 EUR

• Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt mit 3,30 gleich

Aktuell empfehlen fünf Analysten die Aktie als starken Kauf und weitere zwei als Kauf. Hingegen bewerten dreizehn Experten die Aktie neutral und ein Experte empfiehlt sie zu verkaufen – für zwei Experten müsste der Verkauf sogar unmittelbar erfolgen. Der Anteil der optimistischen Analysten liegt damit bei +30,43%.

Zusätzlich zum positiven...