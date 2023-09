FoxClass A: Kursziel von 33,44 EUR lässt +16,43% Kurspotenzial erwarten

Am gestrigen Handelstag verlor die Aktie von FoxClass A an der Börse -6,29%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich eine negative Entwicklung um -4,71%, was für pessimistische Stimmung am Markt sorgt.

Dennoch sind Bankanalysten davon überzeugt, dass das wahre Kursziel der Aktie bei 33,44 EUR liegt. Dies würde ein Potenzial von +16,43% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend und der jüngsten Kursentwicklung.

Das Guru-Rating des Unternehmens bleibt mit 3,30 stabil. Während fünf Experten die Aktie als starken Kauf bewerten und zwei sie optimistisch einschätzen (Kauf), halten 13 weitere Experten sie neutral (halten). Lediglich einer sieht den Verkaufswert in ihr und zwei andere empfehlen sogar einen sofortigen Verkauf.

Insgesamt bleiben jedoch etwa ein Drittel aller...