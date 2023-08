FoxClass A: Kursziel von 32,98 EUR in Sicht

Die Aktie von FoxClass A hat gestern am Finanzmarkt eine weitere negative Entwicklung hingelegt und verzeichnet damit ein Minus von -2,20%. In der vergangenen Handelswoche summiert sich das Ergebnis auf -3,12%, was die Stimmung pessimistisch erscheinen lässt. Dennoch sind Analysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist.

Das mittelfristige Kursziel für FoxClass A liegt bei 32,98 EUR und bietet Investoren somit ein Potenzial von +6,59%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Zeit. Von insgesamt 23 Analysten empfehlen fünf einen starken Kauf und zwei geben eine optimistische “Kauf”-Empfehlung ab. 13 Experten positionieren sich neutral mit einer “Halten”-Bewertung während nur noch einer den Verkauf empfiehlt. Zwei Experten schlagen vor sogar sofort zu...