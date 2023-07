FoxClass A: Kursziel von 31,94 EUR laut Analysten

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von FoxClass A an Wert verloren und schloss mit einem Minus von -0,82%. Die vergangenen fünf Handelstage ergaben jedoch insgesamt eine positive Bilanz mit einem Plus von +0,12%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt hindeutet.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten für das mittelfristige Kursziel der FoxClass A-Aktie liegt bei 31,94 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies ein Kurspotenzial in Höhe von +6,32% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der jüngsten neutralen Kursentwicklung.

Von den befragten Analysten empfehlen aktuell 5 einen Kauf und 2 sind optimistisch eingestellt. Weitere 13 bewerten die Aktie als Halteposition. Lediglich ein Experte sieht ein Verkaufspotenzial und einer geht sogar davon aus, dass FoxClass A umgehend...