FoxClass A: Kursziel bei 33,65 EUR - Analysten sehen Potenzial

Die Aktie von FoxClass A wird nach Einschätzung von Bankanalysten derzeit nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt laut Experten bei 33,65 EUR und damit um -10,35% unter dem aktuellen Kurs.

• FoxClass A legt am 28.04.2023 um +1,28% zu

• Guru-Rating beträgt nun 3,48 nach zuvor 3,64

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie ein Plus von +1,28% verzeichnen und schließt damit eine Woche mit einem Anstieg um insgesamt +2,09% ab. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch.

Während einige Analysten das Kursrisiko für Investoren aufgrund des mittelfristigen Kursziels als hoch einschätzen würden, gibt es auch positive Stimmen im Markt: Sechs Analysten empfehlen den Kauf der Aktie stark und sieben weitere sind zumindest optimistisch gestimmt und empfehlen ebenfalls zum Kauf.

13 Experten geben eine neutrale...