FoxClass A: Kursziel bei 33,27 EUR

Am gestrigen Handelstag musste die Aktie von FoxClass A an der Börse einen Verlust von -6,29% hinnehmen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich damit ein negativer Trend mit einem Minus von insgesamt -4,71%.

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt laut einer durchschnittlichen Schätzung von Bankanalysten 33,27 EUR. Das würde Investoren ein Potential in Höhe von +16,43% eröffnen.

Von insgesamt 23 Analysten empfehlen aktuell immerhin noch 7 (das sind knapp über 30%) die Aktie als Kauf. Weitere zwei Experten setzen auf “Kauf”, allerdings äußern auch einige Skepsis und sprechen sich für ein “Halten” aus oder raten gar zum Verkauf.

Angesichts dieser Einschätzungen ist das Guru-Rating der Aktie unverändert geblieben und liegt nun bei 3,30.