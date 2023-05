FoxClass A: Analysten sehen großes Kurspotenzial - 33,96 EUR als Ziel

Am gestrigen Handelstag verzeichnete FoxClass A eine leichte negative Entwicklung von -0,92%. Dennoch blieb das Gesamtergebnis der vergangenen Woche mit einem Plus von +1,20% im positiven Bereich. Die Stimmung am Markt ist demnach größtenteils optimistisch.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das aktuelle mittelfristige Kursziel für FoxClass A liegt bei 33,96 EUR. Falls sie recht haben sollten, eröffnet die Aktie den Investoren ein hervorragendes Potenzial von +17,72%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung aufgrund des jüngsten positiven Trends.

Aktuell empfehlen sechs Analysten einen Kauf der Aktie und zwei weitere setzen ein “Kauf”-Rating abgeben. Zwölf Experten bewerten die Aktie neutral mit “halten”. Lediglich einer beurteilt die Aktie negativ mit einem “Verkauf”-Rating und ein weiterer Experte würde sogar...