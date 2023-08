FoxClass A: Analysten sehen großes Kurspotential - 33,23 EUR als Kursziel

Die Aktie von FoxClass A hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -1,02% verzeichnet. Insgesamt liegt das Ergebnis der vergangenen Handelswoche bei -2,17%, was auf pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie momentan unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel für FoxClass A beträgt aktuell 33,23 EUR und bietet somit ein Potential von +9,77%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des jüngsten schwachen Trends.

Von insgesamt 23 Experteneinschätzungen raten 5 zum Kauf der Aktie und weitere 2 empfehlen den Kauf mit einer optimistischen Einschätzung. Eine neutrale Bewertung erhält die Aktie von 13 Experten und lediglich ein Experte gibt einen Verkaufsrat ab. Zwei Experten sprechen sich gar dafür aus, die FoxClass A sofort zu verkaufen.

Dennoch bleibt das...