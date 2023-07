FoxClass A: Analysten sehen Potenzial von +4,46% - Kursziel bei 32,96 EUR

Die Aktie von FoxClass A zeigte gestern ein Plus von +0,94% und verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen einen leichten Rückgang. Die Stimmung am Markt ist derzeit neutral.

Bankanalysten schätzen das mittelfristige Potenzial der Aktie auf 32,96 EUR und signalisieren somit eine Erhöhung um +4,46%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des zurückhaltenden Trends der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen 5 Analysten einen Kauf und 2 weitere setzen die Empfehlung “Kauf” mit optimistischer Haltung ab. Eine neutrale Bewertung erhält die Aktie durch 13 Experten. Nur noch ein Experte hält einen Verkauf für angebracht. Ein weiterer sieht sogar akuten Handlungsbedarf zum sofortigen Verkauf.

Zusammenfassend bewerten insgesamt +31,82% aller Analysten die FoxClass A als positiv im Hinblick auf...