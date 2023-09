FoxClass A: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 33,44 EUR

Am gestrigen Tag verlor die Aktie von FoxClass A am Finanzmarkt 6,29% und summiert damit negative Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf -4,71%. Der Markt scheint pessimistisch. Doch laut Bankanalysten ist die Aktie unterbewertet: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 33,44 EUR, was ein Potenzial von +16,43% bedeutet. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Meinung.

• FoxClass A hatte am 01.09.2023 eine Wertentwicklung von -6,29%

• Kursziel der Aktie beträgt 33,44 EUR

• Guru-Rating bleibt bei 3,30

Aktuell empfehlen fünf Analysten den Kauf der starken Aktie und zwei weitere setzen sie auf “Kauf”, ohne euphorisch zu sein. Die Mehrheit (13) bewertet sie als “halten”. Nur einer rät zum Verkauf und zwei Experten sogar dazu sofort zu verkaufen.

Das bekräftigt auch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating”, das weiterhin...