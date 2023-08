FoxClass A: Analysten sehen Potenzial - Kursziel bei 33,13 EUR

Die Aktie von FoxClass A hat in den letzten fünf Handelstagen an Wert verloren und liegt aktuell bei einem Minus von 4,77%. Gestern gab es einen weiteren Rückgang um 1,91%, was auf eine momentan pessimistische Stimmung am Markt schließen lässt.

Dennoch sind die Bankanalysten optimistisch gestimmt. Das mittelfristige Kursziel für FoxClass A liegt im Durchschnitt bei 33,13 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde das ein Kurspotenzial von +9,47% eröffnen.

Von insgesamt 23 Analysteneinschätzungen empfehlen fünf einen “Kauf” der Aktie und weitere zwei sprechen sich ebenfalls positiv aus mit dem Rating “Kauf”. Mit “halten” bewerten dreizehn Experten die FoxClass-Aktie weitgehend neutral. Ein einziger Experte gibt das Rating “Verkauf”, während zwei sogar zum sofortigen Verkauf raten.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei...