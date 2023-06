FoxClass A: Analysten sehen Kurspotenzial von +7,78% bei 33,62 EUR

Die Aktie von FoxClass A hat gestern an der Börse eine negative Entwicklung von -0,89% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen konnte jedoch ein Anstieg um +4,19% beobachtet werden, was auf eher optimistische Marktbedingungen schließen lässt.

Bankanalysten schätzen das mittelfristige Kursziel der FoxClass-Aktie aktuell auf 33,62 EUR ein. Wenn diese Prognose zutrifft, hätten Investoren die Möglichkeit einer potentiellen Rendite in Höhe von +7,78%. Einige Analysten teilen diese Einschätzung nicht und bewerten die Aktie neutral oder sogar negativ.

Von insgesamt 22 analysierten Experten sind jedoch immerhin mindestens 31% positiv gestimmt und empfehlen den Kauf der Aktie. Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,41 unverändert zum vorherigen Zeitraum.

Zusammenfassend ist zu sagen: Die Meinungen der Bankanalysten...