FoxClass A: Analysten sehen Kurspotenzial von +13,86%

Die Aktie von FoxClass A konnte gestern am Finanzmarkt eine positive Kursentwicklung von +1,02% verbuchen. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug die Gesamtveränderung +0,80%, was auf eine relativ neutrale Marktstimmung schließen lässt.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für FoxClass A bei 33,63 EUR gesehen. Dies entspricht einem Potenzial von +13,86% im Vergleich zum aktuellen Kurswert. Allerdings teilen nicht alle Bankanalysten diese Einschätzung nach der jüngsten neutralen Trendbewegung.

Von insgesamt 23 Analysteneinschätzungen raten derzeit 5 zu einem Kauf und weitere 2 Experten bewerten die Aktie als optimistisch mit “Kauf”. Die meisten (13) haben jedoch eine neutrale Haltung eingenommen und vergeben ein “halten”-Rating. Ein Experte rät sogar zum Verkauf der Aktie und zwei weitere sind dieser Meinung absolut...