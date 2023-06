FoxClass A: Analysten prognostizieren ein Kursziel von 33,23 EUR

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von FoxClass A eine negative Kursentwicklung von -0,06%. Damit präsentiert sich das Ergebnis der vergangenen Handelswoche mit einem Verlust in Höhe von -1,63% eher pessimistisch. Trotzdem sind die Bankanalysten vom Potenzial der Aktie überzeugt und prognostizieren ein mittelfristiges Kursziel bei 33,23 EUR. Dies würde den Anlegern eine Renditeaussicht in Höhe von +7,69% eröffnen.

• Am 14.06.2023 legte die Aktie um -0,06% zu.

• Das aktuelle Kurspotenzial beträgt +7,69%.

• Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,41.

Aktuell empfehlen fünf Analysten einen starken Kauf der Aktien sowie zwei weitere Experten setzen auf ein “Kauf”-Rating des Unternehmens. Für insgesamt 13 Fachleute ist es ratsam, ihre Position zu halten und somit laut Bewertung “neutral” zu bleiben. Wohingegen nur einer der...