FoxClass A: Analysten glauben an Kurspotenzial von +5,19% - Ziel liegt bei 32,70 EUR

Die Aktie von FoxClass A konnte gestern am Finanzmarkt ein leichtes Plus von +0,12% verzeichnen. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich somit eine neutrale Entwicklung um insgesamt +0,24%. Doch laut Bankanalysten hat die Aktie noch viel mehr Potenzial.

Das mittelfristige Kursziel für FoxClass A liegt aktuell bei 32,70 EUR und damit um +5,19% über dem aktuellen Kursniveau. Allerdings sind nicht alle Experten optimistisch gestimmt. Während fünf Analysten die Aktie als starken Kauf einschätzen und zwei weitere das Rating “Kauf” vergeben haben, halten sich dreizehn Experten mit einem “halten”-Rating zurück. Ein einzelner Experte empfiehlt sogar einen Verkauf der Aktie.

Dennoch bleibt das Guru-Rating stabil auf einem Level von 3,41 Punkten. Insgesamt scheint also zumindest knapp ein Drittel der Analystenschaft positiv in...