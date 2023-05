FoxClass A: Aktie laut Analysten unterbewertet - Kursziel bei 33,63 EUR

Die Aktie von FoxClass A hat am gestrigen Tag eine negative Kursentwicklung von -0,73% verzeichnet. Insgesamt erzielte sie jedoch in den letzten fünf Handelstagen einen Anstieg um +2,12%. Die heutige Stimmung am Markt ist eher pessimistisch.

Laut Durchschnitt der Meinungen von Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 33,63 EUR. Das birgt ein mögliches Kursrisiko in Höhe von -10,72%, sollten sich die Prognosen bewahrheiten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht.

Insgesamt halten sich derzeit 6 Experten mit “Kauf”-Empfehlungen sowie weitere 6 mit positivem aber moderatem Optimismus zurück und empfehlen ebenso zum Kauf. Ein deutlich größeres Kontingent an Spezialisten schließt keine Transaktion ab und gibt dafür das Rating “halten”. Schließlich gibt es noch einen einzigen Analysten der...