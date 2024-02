FoxClass A Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "JD.com":

Die Analyse der Fox-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten ist eine neutral, was im Durchschnitt zu einem neutralen Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 16,32 Prozent steigen könnte. Die Empfehlung der Analysten basierend auf diesen Zielen ist daher "gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Fox-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 31,59 USD liegt, was einem Unterschied von -4,75 Prozent zum letzten Schlusskurs von 30,09 USD entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf dieser Basis. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt einen ähnlichen Befund, mit einem Wert von 30,5 USD, was einem Unterschied von -1,34 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Daher wird die Aktie auch hier neutral bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Fox-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 32,53 Punkten und der RSI25 bei 55,05 Punkten, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, basierend auf den ausgewerteten Äußerungen der letzten beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Fox-Aktie, mit neutralen Empfehlungen basierend auf der Analyse der Analysten, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.

