FoxClass A Aktie: Was für ein Plan!

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Fox diskutiert. An sieben Tagen überwogen die positiven Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Fox wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Fox verläuft aktuell bei 31,36 USD, was der Aktie die Einstufung "Neutral" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 30,22 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -3,64 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 30,34 USD wird ein "Neutral"-Signal festgestellt. Insgesamt wird die Aktie auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, mit einem RSI-Wert von 25,54 für die Fox. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Bewertung "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und bei 51 liegt, wird als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet und erhält die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Fox-Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Gut" eingestuft.