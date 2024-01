FoxClass A Aktie: Keine Panik!

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Aktuell liegt der RSI-Wert von Fox bei 39,52, was auf "Neutral" hindeutet. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für die RSI.

Die charttechnische Entwicklung der Fox-Aktie zeigt einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 31,96 USD über die letzten 200 Handelstage. Mit dem letzten Schlusskurs von 30,14 USD liegt die Aktie deutlich darunter und wird daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 30,03 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Demnach erhält die Fox-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Fox eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Langfristig wurde eine starke Diskussionsaktivität gemessen, jedoch mit einer eher negativen Rate der Stimmungsänderung, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Fox-Aktie eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der verschiedenen Analysen.