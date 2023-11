FoxClass A Aktie: Anleger sollten sich weiter gedulden!

Nach Ansicht von Analysten ist die Aktie von FoxClass A derzeit unterbewertet, und das wahre Kursziel liegt um +18,49% über dem aktuellen Kurs. Am 28.11.2023 verzeichnete FoxClass A einen Rückgang von -1,19%. Das Kursziel für FoxClass A liegt bei 32,32 EUR, und das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,12.

Die negative Kursentwicklung von -1,19% am gestrigen Tag führt zu einem Gesamtverlust von -1,48% in den letzten fünf Handelstagen, was auf eine relative [...] Hier weiterlesen