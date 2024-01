FoxClass A Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Fox":

Die Aktie von FoxClass A wird derzeit von Analysten als unterbewertet eingestuft. Das wahre Kursziel liegt um +16,92% über dem aktuellen Kurs.

Kursentwicklung und Markteinschätzung

Am 09.01.2024 verzeichnete die FoxClass A Aktie eine Kursentwicklung von -0,95%. Dies fügt sich in eine Gesamtentwicklung von +0,87% über die letzten fünf Handelstage, was auf eine relativ neutrale Stimmung im Markt hindeutet.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das Kursziel von FoxClass A liegt derzeit bei 32,28 EUR, was einem mittelfristigen Kurspotenzial von +16,92% entspricht. Obwohl die Bankanalysten im Durchschnitt dieser Einschätzung zustimmen, gibt es unterschiedliche Meinungen innerhalb des Expertengremiums.

Insgesamt 5 Analysten empfehlen die Aktie als starken Kauf, während 1 Analyst eine optimistische, jedoch nicht euphorische Bewertung abgibt. Des Weiteren halten 16 Experten die Aktie für neutral und lediglich 2 Experten raten zum Verkauf.

Guru-Rating

Als zusätzliche Indikation für eine positive Einschätzung dient das “Guru-Rating”, das zuvor als “Guru-Rating ALT” vorlag.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Tendenz in Bezug auf die FoxClass A Aktie, die von vielen Analysten als unterbewertet angesehen wird und ein Potenzial für zukünftige Kurssteigerungen bietet.

