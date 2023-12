Four Seasons Education (Cayman) Aktie: Was noch aussteht!

Weitere Suchergebnisse zu "United Utilities":

Die technische Analyse von Four Seasons Education Cayman deutet darauf hin, dass sich die Aktie in einem Aufwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt zeigen beide einen positiven Trend. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 9,16 USD, während der letzte Schlusskurs bei 9,75 USD liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von +6,44 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 8,94 USD, ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +9,06 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält die Four Seasons Education Cayman-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Four Seasons Education Cayman ist laut Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Four Seasons Education Cayman derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,83 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der weiche Faktor des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Four Seasons Education Cayman eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend erhält Four Seasons Education Cayman insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf verschiedenen Faktoren wie Trendfolge-Indikatoren, Anleger-Stimmung, Dividende und Sentiment.