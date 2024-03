Four Seasons Education (Cayman) Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Four Seasons Education Cayman-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 42, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 35,3, dass die Aktie als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf Dividenden liegt die Dividendenrendite der Aktie von Four Seasons Education Cayman bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,21 Prozentpunkten. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen und die Ausschüttungspolitik als "schlecht" eingestuft wird.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Four Seasons Education Cayman als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 20,95 liegt insgesamt 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Verbraucherdienste" (46,22). Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Four Seasons Education Cayman-Aktie aktuell einen Wert von 9,22 USD. Dies entspricht einem positiven Abstand von +13,88 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 10,5 USD. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 9,34 USD wird die Aktie mit einem Abstand von +12,42 Prozent als "gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit ein positives Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse.