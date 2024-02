Four Seas Mercantile Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

In den letzten vier Wochen wurden bei Four Seas Mercantile keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Dividendenrendite von Four Seas Mercantile liegt derzeit bei 3,73 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,85 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 2,59 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,6 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,39 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 2,55 HKD, was einer Abweichung von +1,96 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Neutral" in der technischen Analyse.

Im Branchenvergleich erzielte Four Seas Mercantile in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,09 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -17,6 Prozent, was einer Outperformance von +17,51 Prozent für Four Seas Mercantile entspricht. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen.