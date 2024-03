Four Corners Property Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die langfristige Meinung der Analysten zur Four Corners Property Trust Inc-Aktie wird als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 1 Bewertung ist eine positiv, während keine neutral oder negativ ausfällt. Es gab keine Updates von Analysten in diesem Monat, und das Kursziel der Aktie wird auf 0 USD festgelegt, was einer potenziellen Performance von -100 Prozent entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Four Corners Property Trust Inc von 24,12 USD eine -0,37-prozentige Entfernung vom GD200 (24,21 USD), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 23,91 USD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment war überwiegend positiv, mit sieben Tagen im grünen Bereich und keiner negativen Diskussion. An zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen. Infolgedessen wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Four Corners Property Trust Inc liegt bei 44,87, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, liegt bei 45 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für die Four Corners Property Trust Inc-Aktie basierend auf den langfristigen Meinungen der Analysten, der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem Relative Strength Index.