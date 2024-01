Four Corners Property Aktie: Nächster Hammer kommt!

Für Four Corners Property Trust Inc liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 29 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (25,3 USD) könnte die Aktie damit um 14,62 Prozent steigen, dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält die Four Corners Property Trust Inc-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Die Anleger-Stimmung bei Four Corners Property Trust Inc in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine festgestellt werden, daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Aus charttechnischer Sicht wird der Kurs der Four Corners Property Trust Inc-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt mit +2,26 Prozent Entfernung vom GD200 bei 25,3 USD, was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 23,17 USD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +9,19 Prozent beträgt.