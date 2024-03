Four Corners Property Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für die Four Corners Property Trust Inc liegt bei 45,22, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 47,2 und ergibt ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt aktuell eine überwiegend positive Stimmung gegenüber der Aktie von Four Corners Property Trust Inc in den sozialen Medien. Die Einschätzung des Anleger-Sentiments fällt daher insgesamt positiv aus.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten auf eine mittlere Aktivität hin und erfordern eine Einstufung als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt.

Von den insgesamt 1 Analystenbewertungen der vergangenen zwölf Monate für die Four Corners Property Trust Inc-Aktie sind alle Einstufungen "Gut". Auch aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor. Insgesamt erhält die Four Corners Property Trust Inc somit ein durchschnittliches Rating von "Gut" von den Analysten.