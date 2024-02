Fountain Set Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Aktie von Fountain Set wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,3 bewertet, was 80 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 30,94. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

In den sozialen Medien wurde Fountain Set in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Fountain Set in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 52,44 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Textilien Bekleidung und Luxusgüter verzeichnet. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite mit -3,84 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Fountain Set-Aktie um 19,79 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs jedoch nur um 1,32 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Fountain Set-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.