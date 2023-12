Fountain Set Aktie: Was wird das noch werden?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Fountain Set ist neutral, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigte. In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Fountain Set derzeit bei 0, was eine negative Differenz von -6,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" bedeutet. Daher hat das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Fountain Set liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 54, was darauf hinweist, dass die Aktie als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Fountain Set als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 6,3 insgesamt 83 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der 37,6 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".