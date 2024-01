Fountain Asset Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

In den vergangenen zwei Wochen wurde Fountain Asset von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Gesamteinstufung "Neutral". Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,19 liegt unter dem Branchendurchschnitt von 87,13 in der Branche "Kapitalmärkte". Daher wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat Fountain Asset in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,38 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -61,4 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite mit -63,07 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz deuten auf eine mittlere Aktivität hin. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Fountain Asset in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".