Foundry Lab kündigt bahnbrechende Entwicklungsanstrengung mit Eaton an

Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) -Foundry Lab, ein führender Innovator im Bereich fortschrittlicher Fertigungsverfahren (Advanced Manufacturing - AM), freut sich, einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit mit der Eaton Corporation bekannt zu geben, der einen bedeutenden Schritt nach vorne im Bereich Prototyping und additive Fertigung darstellt.Foundry Lab gab heute seine Zusammenarbeit mit Eaton, einem globalen Unternehmen für Energiemanagement, bekannt. Mit Hilfe der Geschwindigkeit von Mikrowellen und additiver Fertigung konnte Foundry Lab Teile für Eaton innerhalb von Wochen statt Monaten gießen. Eaton nutzte das Digital Metal Casting System zum Gießen von Aluminiumteilen mit Edelstahlstiften - ein technologischer Fortschritt, der mit herkömmlichem 3D-Druck nicht möglich ist und die Technologie von Foundry Lab an die Spitze der Innovation stellt.Dieser Meilenstein unterstreicht die Flexibilität der Gusstechnologie von Foundry Lab und den Erfolg der jüngsten Expansion in die Vereinigten Staaten. Eaton war eines der ersten Mitglieder des Evaluierungsprogramms von Foundry Lab und erhielt dadurch eine Vorschau auf diese Technologie."Eaton steht oft vor der Herausforderung, AM auf bestehenden Anwendungen anzuwenden, da eine Änderung des Prozesses und/oder des Materials eine zu große technische Hürde darstellt", so Cameron Peahl, Additive Manufacturing Manager bei Eatons Additive Manufacturing Center of Excellence. "In diesem Beispiel bietet die Technologie von Foundry Lab eine Lösung, um die Geschwindigkeit und Flexibilität der additiven Fertigung zu nutzen und gleichzeitig die herkömmliche Gießmethode und den Werkstoff beizubehalten, sogar einschließlich der eingegossenen Stahlstifte. Dies ist ein großer Schritt nach vorne auf unserer AM-Reise.""Die Zusammenarbeit mit Eaton bei der Herstellung dieser Teile war eine unglaubliche Gelegenheit. Sie ist ein vorbildliches Beispiel dafür, was unser System leisten kann", so David Moodie, Gründer und CEO von Foundry Lab. "Der Antrag von Eaton war typisch für die Probleme, mit denen die Industrie derzeit konfrontiert ist. Viele Bauteile können nicht in 3D gedruckt werden und lassen sich mit herkömmlichen Methoden nur sehr langsam und zu horrenden Kosten gießen. Das ist das Problem, das unsere Technologie lösen kann."Diese Nachricht folgt auf zahlreiche Initiativen und Erfolge, die das Unternehmen in letzter Zeit erzielt hat, darunter:- Foundry Lab nimmt Bestellungen für sein Digital Metal Casting System auf der Formnext in Frankfurt vom 7. bis 10. November entgegen- Jüngste Expansion in die Vereinigten Staaten, einschließlich der Eröffnung eines hochmodernen Demonstrationszentrums in Fremont, Kalifornien- Entwicklung eines Evaluierungsprogramms, das es potenziellen Kunden ermöglicht, die Technologie zu erleben, bevor sie öffentlich verfügbar istUm mehr über Foundry Lab zu erfahren, klicken Sie hier (https://www.foundrylab.com/), um die Website zu besuchen.Informationen zu Foundry LabFoundry Lab stellte seine wegweisende Digital Metal Casting-Technik auf der Formnext (https://formnext.mesago.com/frankfurt/en.html) 2022 (Deutschland) vor. Auf der diesjährigen Messe wird das Start-up Aufträge für die erste kommerzielle Version der Technologie entgegennehmen, die es Herstellern ermöglicht, Metallteile nach Bedarf und im eigenem Haus zu einem Bruchteil der Kosten, des Zeitaufwands und der Klimaauswirkungen einer traditionellen Gießerei herzustellen.Haftungsausschluss: Die Verfügbarkeit von Vorbestellungen liegt ausschließlich im Ermessen von Foundry Lab. Die Eaton Corporation übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit oder Lieferung von Vorbestellungen, die von Foundry Lab angenommen wurden.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/foundry-lab-kundigt-bahnbrechende-entwicklungsanstrengung-mit-eaton-an-301976197.htmlPressekontakt:Hester Tingey,Foundry Lab,+1 (510) 714 1658,hester@foundrylab.comOriginal-Content von: Foundry Lab, übermittelt durch news aktuell