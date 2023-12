Founder Securities Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Founder Securities-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 79, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Tage ergibt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Founder Securities spiegeln insgesamt eine negative Stimmung wider. Auch die neun Handelssignale der vergangenen Zeit deuten auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf Founder Securities hoch ist, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Kapitalmärkte"-Branche hat Founder Securities in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 40,04 Prozent erzielt. Auch im "Finanzen"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 42,71 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.