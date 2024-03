Founder im Check!

Die Anleger haben in den sozialen Medien größtenteils positiv über Rubicon diskutiert. In den letzten zehn Tagen gab es zehn positive und vier negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Die Redaktion bewertet die Anlegerstimmung daher als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Rubicon-Aktie liegt bei 82 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hindeutet. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (74,11) zeigt eine Überbewertung an. Insgesamt wird die Rubicon-Aktie daher in Bezug auf den RSI als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Rubicon-Aktie aktuell 45,81 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage (79,08 Prozent) wird die Aktie negativ bewertet. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rubicon-Aktie daher ein "Gut"-Rating.