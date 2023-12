Founder Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Der Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI. Er bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Rubicon liegt bei 68,63, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,27 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Damit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung von "Neutral".

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen wurde bei Rubicon eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt. Positive Auffälligkeiten führten zu einer "Gut"-Bewertung. Die Stärke der Diskussion über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde über Rubicon besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, an drei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch aktuell zeigen die Anleger vor allem Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Rubicon verläuft bei 3,9 USD, während der Aktienkurs selbst bei 1,63 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich ein "Schlecht"-Signal mit einer Differenz von -19,31 Prozent. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der technischen Analyse daher "Schlecht".

