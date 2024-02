Founder Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rubicon heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 75,82 Punkten, was darauf hindeutet, dass Rubicon überkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,37, was bedeutet, dass Rubicon hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Rubicon in den letzten Tagen überwiegend positiv. Es gab insgesamt sechs positive und vier negative Tage, wobei an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich negativ, weshalb Rubicon eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Der gleitende Durchschnittskurs der Rubicon beläuft sich mittlerweile auf 3 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,915 USD erreicht hat. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Schlecht" bewertet wird, da die Distanz zum GD200 -69,5 Prozent beträgt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt mit einem Stand von 1,37 USD bei -33,21 Prozent Abstand und erhält somit ebenfalls die Bewertung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant geändert, weshalb die Rubicon-Aktie ein "Neutral"-Rating für die Diskussionsintensität erhält. Insgesamt wird die Rubicon-Aktie daher mit einem "Gut"-Rating für das Sentiment und einem "Schlecht"-Rating für die technische Analyse bewertet.