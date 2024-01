Founder Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Bewertung einer Aktie kann durch die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet unterstützt werden. Bei der Bewertung von Founder haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Aus technischer Sicht weicht der letzte Schlusskurs von 0,41 HKD um -21,15 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (0,52 HKD) ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich erzielte Founder in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +1,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Software"-Branche. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie sogar um 11,35 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion über Founder, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.