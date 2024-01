Founder Aktie: Alles unter Kontrolle?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Founder als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und weist diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Founder-Aktie beträgt 62,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 57,14 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Founder-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,52 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,4 HKD weicht somit um -23,08 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,43 HKD) liegt mit einer Abweichung von -6,98 Prozent unter dem letzten Schlusskurs und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Founder-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde zu Founder neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen rund um Founder in den sozialen Medien diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich erzielte Founder in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,95 Prozent. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche um -7,41 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +1,46 Prozent für Founder bedeutet. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -12,99 Prozent, wobei Founder 7,04 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält Founder ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.