Fosun erhält von 8 Banken einen Konsortialkredit in Höhe von 12 Mrd. RMB, um die Entwicklung der Privatwirtschaft gemeinsam zu fördern

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Am 16. Januar 2023 hielten Shanghai Fosun High Technology (Group) Co, Ltd. („Fosun High Technology") und acht inländische Banken eine Unterzeichnungszeremonie für einen Konsortialkredit im Bund Finance Center in Shanghai ab. Gemäß der Vereinbarung werden die Industrial and Commercial Bank of China, die Agricultural Bank of China, die Bank of China, die China Construction Bank und die Bank of Communications als gemeinsame federführende Banken sowie die China Minsheng Bank, die Export-Import Bank of China und die Shanghai Pudong Development Bank als teilnehmende Banken gemeinsam ein Konsortium bilden, um Fosun High Technology einen Kredit in Höhe von insgesamt 12 Milliarden RMB zu gewähren.Shou Ziqi, stellvertretender Vorsitzender des Gesamtchinesischen Industrie- und Handelsverbands, stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes in Shanghai und Vorsitzender des Industrie- und Handelsverbands in Shanghai, Vertreter der Chinesischen Aufsichtsbehörde für das Bank- und Versicherungswesen in Shanghai und des lokalen Finanzaufsichtsbüros in Shanghai, Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, Wang Qunbin, Co-Vorsitzender von Fosun International, Chen Qiyu und Xu Xiaoliang, Co-CEOs von Fosun International, nahmen an der Zeremonie teil und bezeugten die Unterzeichnung gemeinsam.Shou Ziqi gratulierte zum erfolgreichen Abschluss des Konsortialkredits. Er sagte, dass die acht Banken konkrete Maßnahmen ergriffen hätten, um entschlossen sowohl den öffentlichen Sektor zu stärken und zu entwickeln als auch die Entwicklung des nichtöffentlichen Sektors zu fördern, zu unterstützen und zu lenken, sodass die Finanzierungskanäle privater Unternehmen weiter ausgebaut und die Finanzierungskosten gesenkt werden können. Der Konsortialkredit sei nicht nur für Fosun von großer Bedeutung, sondern spiele auch eine positive Rolle bei der Verbesserung der öffentlichen Erwartungen und der Stärkung des Vertrauens in die Entwicklung privater Unternehmen in Shanghai und sogar im ganzen Land.Der Vertreter des Konsortiums wies darauf hin, dass der 20. Parteitag der KPCh die Notwendigkeit bekräftigt habe, entschlossen sowohl an der Stärkung und Entwicklung des öffentlichen Sektors zu arbeiten als auch die Entwicklung des nichtöffentlichen Sektors zu fördern, zu unterstützen und zu lenken. Zum ersten Mal wurde ausdrücklich vorgeschlagen, die Entwicklung der Privatwirtschaft zu fördern. Auf der kürzlich abgehaltenen Zentralen Wirtschaftskonferenz wurde erneut diese Notwendigkeit betont. Der erfolgreiche Abschluss des Konsortialkredits ist eine praktische Maßnahme, die die Banken ergriffen haben, um aktiv Finanzdienstleistungen und Beratung anzubieten und entschlossen sowohl den öffentlichen Sektor als auch den nicht-öffentlichen Sektor zu stärken und dessen Entwicklung zu fördern, zu unterstützen und zu begleiten. Als repräsentatives Unternehmen des chinesischen Privatsektors mit Sitz in Shanghai hofft Fosun, diese Unterzeichnung als Gelegenheit für Regierung, Banken und Unternehmen zu nutzen, um die Entwicklung der Privatwirtschaft gemeinsam zu fördern.Guo Guangchang bedankte sich bei den acht Banken für ihr langfristiges Vertrauen und ihre Unterstützung für Fosun. Er sagte, dass diese Unterzeichnung die Zusammenarbeit zwischen Fosun und den Banken weiter vertieft, die Finanzierungskanäle erweitert und die Liquiditätsunterstützung für die Geschäftsentwicklung konsolidiert habe. In den letzten Jahren habe sich Fosun als globaler innovationsgetriebener Konsumgüterkonzern auf die Konsumbedürfnisse von Familien konzentriert und eine stetige Entwicklung in Bereichen Gesundheit, Glück und Wohlstand erzielt. „Wir glauben, dass die Nachfrage im familienorientierten Konsumsektor im Jahr 2023 allmählich wieder anziehen wird. Wir werden unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern, um die Bedürfnisse von Familien besser zu erfüllen."Die Unterzeichnungszeremonie wurde von Wang Qunbin geleitet. An der Unterzeichnungszeremonie nahmen die unterzeichnenden Vertreter und Verantwortlichen der acht Banken, Gong Ping, Exekutiver Präsident und CFO von Fosun International, Li Haifeng, Exekutiver Präsident von Fosun International, Zhang Houlin, Senior Vize Präsident und Co-CFO von Fosun International, Zhu Wenkui, Vize Präsident von Fosun International, Chen Yue, Senior Assistent des Präsidenten und Co-CFO von Fosun, teil.Fosun High Technology wurde 2005 gegründet. Als die inländische Betriebseinheit von Fosun International GmbH („Fosun International", HKEX: 00656) ist sie hauptsächlich für die inländischen Industriebetriebe von Fosun International verantwortlich.