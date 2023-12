Fosun Tourism Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Fosun Tourism mit einem Wert von 48,85 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,29, womit sich ein Abstand von 56 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Schlecht"-Empfehlung ein.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Fosun Tourism derzeit bei 7,92 HKD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 5,56 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -29,8 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist das Verhältnis negativ. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 6,33 HKD angenommen, was für die Fosun Tourism-Aktie einer aktuellen Differenz von -12,16 Prozent entspricht und damit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für die Fosun Tourism-Aktie liegt der RSI bei 59,02 und der RSI25 bei 61,11, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage zu erkennen. Weder im positiven noch im negativen Bereich war eine klare Richtung zu erkennen. Allerdings unterhielten sich die Anleger in den vergangenen ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fosun Tourism. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

