Fosun Tourism Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Der Aktienkurs von Fosun Tourism hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -35,27 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") einem Rückstand von 45,7 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 4,52 Prozent, wobei Fosun Tourism aktuell 39,8 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und des 25-Tage-Basis RSI wird die Fosun Tourism-Aktie als "Neutral" eingestuft, da sie weder als überkauft noch als überverkauft gilt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Jedoch weist die Dividendenrendite von Fosun Tourism eine geringere Rendite von 6,27 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf, was zu einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.