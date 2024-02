Fosun Tourism Aktie: Gigantischer Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Wir betrachten Fosun Tourism anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 25,76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Fosun Tourism-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Fosun Tourism eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fosun Tourism beträgt derzeit 40,61 Euro, was 33 Prozent mehr ist als der Branchendurchschnitt von 30. Daher wird der Titel als überbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Fosun Tourism derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 6,92 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 4,72 HKD um -31,79 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 50 Tage ergibt sich ebenfalls ein Abweichung von -8,35 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv in Bezug auf Fosun Tourism. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen in die positive Richtung, und die Anleger unterhielten sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.