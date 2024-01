Fosun Tourism Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Fosun Tourism liegt derzeit mit einem Kurs von 5,64 HKD um -7,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls die Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -27,04 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Auch der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet die Fosun Tourism und ergibt aktuell einen Wert von 38,03, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit für den RSI die Einstufung als "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird von unserer Redaktion als eher neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fosun Tourism derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt bei Hotels, Restaurants und Freizeit. Der Unterschied beträgt 6,27 Prozentpunkte (0 % gegenüber 6,27 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.