Fosun International erzielt im 1. Halbjahr 2022 Einnahmen von 82,89 Mrd. RMB, 17,7 % mehr als im Vorjahr

Hong Kong (ots/PRNewswire) -Fosun International Limited (SEHK Aktiencode: 00656, „Fosun International") und ihre Tochtergesellschaften (zusammen „Fosun" oder die „Gruppe") gaben am 30. ihre Zwischenergebnisse für das Jahr 2022 (der „Berichtszeitraum") bekannt.In der ersten Hälfte des Jahres 2022 hat Fosun vor dem Hintergrund des komplexen und volatilen externen Umfelds seine Widerstandsfähigkeit in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung unter Beweis gestellt, wobei die Gruppe ein solides Einnahmenwachstum erzielte. Die Gesamteinnahmen belief sich auf 82,89 Mrd. RMB, 17,7 % mehr als im Vorjahr. Der den Aktionären der Muttergesellschaft zurechenbare Reingewinn erreichte 2,70 Mrd. RMB. Der Betriebsgewinndes Unternehmens[1] erreichte 2,33 Mrd. RMB, 35 % mehr als im Vorjahr.Gleichzeitig blieb die Kapitallage der Gruppe solide und die Kapitalstruktur wurde weiter optimiert, wodurch eine solide finanzielle Grundlage für eine langfristig stabile Geschäftsentwicklung geschaffen wurde. Die offene Marktfinanzierung belief sich auf 17,67 Mrd. RMB, einschließlich Konsortialkredite im Inland und im Ausland. Bargeld, Bankguthaben und Festgelder waren reichlich vorhanden und beliefen sich auf 117,65 Mrd. RMB. Die durchschnittlichen Fremdkapitalkosten lagen bei 4,5 % und damit auf einem historischen Tiefstand.Im Berichtszeitraum verzeichneten die vier Geschäftsbereiche der Gruppe, nämlich Gesundheit, Glück, Wohlstand und Intelligente Fertigung, ein stetiges Wachstum. Die Gesamteinnahmen des Segments Gesundheit beliefen sich auf 23,37 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 21,2 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Gesamteinnahmen des Segments Glück betrugen 32,07 Mrd. RMB, ein Anstieg von 12,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Das Segment Wohlstand verzeichnete einen Gesamtertrag von 22,97 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 16,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das Segment Intelligente Fertigung erzielte einen Gesamtertrag von 5,13 Mrd. RMB, was einem Anstieg von 43,6 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.Fosun hat seine Positionierung als globaler Konsumgüterkonzern weiter gestärkt und seine vier Kernkompetenzen - Innovationskraft, Globalisierung, FC2M-Ökologie und FES-System - weiter verfeinert und verbessert, um eine stabile und weitreichende Entwicklung der Gruppe zu gewährleisten. Während des Berichtszeitraums hat die Gruppe ihre Investitionen in Wissenschaft und Technologie deutlich erhöht und erreichte 5,1 Mrd. RMB, was einer Steigerung von 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In allen Bereichen der Wissenschaft und Technologie wurden bemerkenswerte Ergebnisse erzielt. Mit einer starken industriellen Präsenz in über 30 Ländern und Regionen erreichten die Einnahmen in Übersee 38,76 Mrd. RMB, was 46,8 % der Gesamteinnahmen entspricht. Die Investitionen in Technologie und Innovation[2] stiegen weiter an und erreichten 4,6 Mrd. RMB, 21 % mehr als im Vorjahr, wobei in allen Bereichen der Wissenschaft und Innovation bedeutende Erfolge erzielt wurden. Das FC2M-Ökosystem verzeichnete 18 Mio. registrierte Mitglieder mit insgesamt 414 Mio. operativen Mitgliedern[3], die eine ökologische Wertschöpfung [4]von über 3,8 Mrd. RMB schaffen. Das FES (Fosun Entrepreneurship & Ecosystem System) hat sich in der Praxis weiterentwickelt und wurde in verschiedenen Branchen der Gruppe eingeführt und angewandt, was zu Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen im Wert von über 1 Mrd. RMB führte.Guo Guangchang, Vorsitzender von Fosun International, sagte: „Dieses Jahr markiert den 30. Jahrestag der Gründung von Fosun, und Fosun wird weiterhin widerstandsfähig und zäh bleiben. Fosun wird weiterhin Hand in Hand mit Kunden, Partnern, Investoren und verschiedenen Akteuren daran arbeiten, eine glückliche Ökologie zu schaffen und den Wert von Fosun zu teilen."1 Betriebsgewinn des Unternehmens: Er umfasst den Gewinnbeitrag der wichtigstenMitglieder der Gruppe, wobei der Gewinn der an der A-Aktie notierten Mitgliederangepasst wird, um den Gewinn/Verlust der einmaligen Posten auszuschließen.2 Investitionen in Technologie und Innovation umfassen wissenschaftlicheForschungsinvestitionen (als Aufwand verbucht und kapitalisiert), aber keinedigitalen Investitionen.3 Ein operatives Mitglied ist definiert als ein Verbraucher, der den offiziellenMitgliedschaftsbedingungen der Marke zugestimmt hat und den Datenschutz in jedemKanal gewährt hat, der aktiv persönliche Informationen einschließlich derTelefonnummer gespeichert hat und der identifizierbar, erreichbar undrückverfolgbar ist. Ab 2021 umfasst diese Statistik die Verbraucher innerhalbdes Fosun Health Ökosystems.4 Ökologische Wertschöpfung bezieht sich auf den Umsatzbeitrag (vor derEliminierung zwischen Unternehmen), der direkt oder indirekt von Unternehmeninnerhalb des Fosun-Ökosystems für andere Unternehmen innerhalb des Ökosystemsgeschaffen wird, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ökologischesCross-Selling, ökologische Produkt-Co-Creation, ökologische Mitgliederbeiträge,Umwandlung von Mitgliederumsätzen und ökologische Vertriebskooperationen,gemeinsame industrielle Investitionen, Befähigung zur finanziellenZusammenarbeit, Koordination industrieller Ressourcen usw.