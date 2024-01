Fosun Aktie: Das ist erstaunlich

Weitere Suchergebnisse zu "Fosun International":

Die Fosun wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Unternehmens verläuft bei 5,31 HKD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (4,59 HKD) um -13,56 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 4,76 HKD zeigt eine Abweichung von -3,57 Prozent, was die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher die Bewertung als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" liegt die Rendite der Fosun bei -34 Prozent und damit mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Industriekonglomerate" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -6,35 Prozent, wobei die Fosun mit 27,65 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Fosun eingestellt waren. Es gab zwei positive und vier negative Tage, und an einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Fosun von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite der Fosun beträgt derzeit 0,3 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,34 % in der Kategorie "Industriekonglomerate". Mit einer Differenz von lediglich 6,04 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.