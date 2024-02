Fosun Aktie: Ist es das gewesen?

Weitere Suchergebnisse zu "Fosun International":

Das Stimmungsbild und der Buzz rund um Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Investoren. Neben den Analysen aus Bankhäusern spiegelt auch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet die Stimmung rund um Aktien wider. Wir haben uns die Aktie von Fosun genauer angesehen und dabei die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Fosun blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit für das langfristige Stimmungsbild eine "Neutral"-Note.

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fosun mit einem Wert von 84,64 höher als der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und daher auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer positiven Einschätzung der Aktie führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt eine negative Abweichung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf der anderen Seite zeigt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt eine positive Abweichung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe wird Fosun auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.