Fosun Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie die Anlegerdiskussion zeigt. An drei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Besonders negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Fosun wurden verstärkt thematisiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Schlecht" eingeschätzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Fosun in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb Fosun ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses fällt auf, dass Fosun in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Industriekonglomerate"-Branche, die im Durchschnitt um -3,67 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -30,32 Prozent für Fosun. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -3,88 Prozent im letzten Jahr hatte, lag Fosun 30,12 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse durch den Relative Strength-Index zeigt, dass Fosun derzeit mit dem Wert 50 als weder überkauft noch -verkauft gilt. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich für die Aktie ein Wert von 56, was darauf hinweist, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

In Zusammenfassung ergibt sich also eine überwiegend neutrale Einschätzung für die Aktie von Fosun, sowohl in Bezug auf das Anleger-Sentiment, den Branchenvergleich des Aktienkurses als auch den Relative Strength-Index.