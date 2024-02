Fossil tut es schon wieder?

Die Fossil-Aktie befindet sich derzeit auf einem gleitenden Durchschnittskurs von 1,88 USD, während ihr aktueller Kurs bei 1,13 USD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -39,89 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 1,29 USD, was einen Abstand von -12,4 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Daher erhält die Aktie insgesamt das Rating "Schlecht".

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Fossil-Aktie aufgrund ihres Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet betrachtet. Mit einem KGV von 6,03 liegt es insgesamt 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", der bei 40,4 liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse das Rating "Gut".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz wird die Aktie von Fossil aufgrund der erhöhten Diskussionsintensität als "Gut" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Fossil also das Rating "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Fossil eine Dividendenrendite von 0 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 15,45 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.