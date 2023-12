Fossil Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Fossil":

Der Aktienkurs des Unternehmens Fossil verzeichnete im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Rendite von -73,31 Prozent, was mehr als 69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erreichte eine mittlere Rendite von -1,46 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Fossil mit einer Rendite von -71,86 Prozent deutlich darunter liegt. Daher wurde die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt gilt die Aktie von Fossil als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6,03, was einen Abstand von 90 Prozent zum Branchen-KGV von 62,29 bedeutet. Aufgrund dieser fundamentalen Bewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Fossil auf 7-Tage-Basis mit einem RSI von 21,82 Punkten als überverkauft eingestuft wird. Daher erhält das Wertpapier in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie weder als überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Fossil-Wertpapier daher ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Fossil derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Textilien Bekleidung und Luxusgüter. Die Differenz beträgt 607,37 Prozentpunkte (0 % gegenüber 607,37 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.