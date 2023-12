Fossil Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Aktienkurs von Fossil hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -73,31 Prozent verzeichnet, was mehr als 69 Prozent unter dem Durchschnitt der "Zyklischen Konsumgüter"-Branche liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" erreichte eine mittlere Rendite von -0,29 Prozent, wobei Fossil mit 73,02 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Performance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Fossil beträgt derzeit 0 Prozent im Vergleich zum aktuellen Aktienkurs und liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Neutral".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 2,35 USD, während der Aktienkurs bei 1,44 USD liegt, was einer Abweichung von -38,72 Prozent entspricht. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 1,43 USD, was einer Abweichung von +0,7 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fossil beträgt derzeit 6, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" mit durchschnittlichem KGV von 62 als unterbewertet gilt. Basierend auf fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.