Fossil Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Fossil-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 1,04 USD 45,26 Prozent unter dem GD200 (1,9 USD) liegt, was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 1,29 USD, was zu einem Abstand von -19,38 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Fossil als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Fossil eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 15,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 15 Prozent, was die Aktie von Fossil zu einem unrentablen Investment im Vergleich macht und daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion erhält.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Fossil aktuell bei 6,03 liegt und damit 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Textilien Bekleidung und Luxusgüter) von 40 ist. Dies bedeutet, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Der Relative Strength-Index (RSI) bescheinigt der Fossil-Aktie einen neutralen Titel. Der RSI7-Wert beträgt 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 70,83 für diesen Zeitraum eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.